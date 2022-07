"Sono molto orgoglioso di essere qui oggi, sapevo da dove saremmo dovuti partire in questa piazza, ma rimboccandoci le maniche con questa proprietà e questa tifoseria, possiamo fare bene e il mio contratto dimostra quanto ci creda. Per me era difficile ripartire, ma qui ho trovato un presidente che ha una grande umanità e una grande voglia di fare bene. Volevo cercare una proprietà che mi potesse permettere di lavorare con serenità, senza dover pensare ad altro, e questa proprietà ha fatto tutto questo. C'è un progetto triennale, ma ci teniamo a far vedere il prima possibile una Reggina competitiva". Queste le prime parole del neo-allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi presentatosi oggi alla piazza durante la conferenza stampa durante la quale ha anche parlato del fratello, prezioso nella scelta di questa nuova sfida: "Simone mi sento tre volte al giorno, lui mi ha detto di venire qui se questo mi faceva felice".

Sulla rosa e sul mercato:

"Abbiamo poco tempo, abbiamo potuto programmare poco e la priorità è quella di costruire la squadra e poi lavorare per creare il gruppo. Cercherò di capire chi fra i presenti può far parte della rosa e i giocatori che arriveranno dovranno capire dove vengono, senza farci prendere per la gola, con grande voglia e non per i soldi. Per questo chiedo nuovamente pazienza alla piazza in un primo momento. Ci deve essere il giusto mix, poi se uno è bravo gioca anche se è giovane, l'età non conta. Dovrò valutare tutta la rosa, sia quelli che già conosco sia quelli che non conosco, e poi prenderemo delle decisioni su eventuali nuovi acquisti".