Intervistato da CagliariNews24, Gianluca Festa, doppio ex di Inter e Cagliari, analizza i temi della gara di domani sera che vedrà di fronte le due squadre a San Siro. Con un'Inter reduce dal colpo a Monaco di Baviera, che secondo Festa non lascerà strascichi a livello fisico: "Alla stanchezza post Champions League ci credo poco perché quelle sono squadre attrezzate per giocare tutte le competizioni. Per il Cagliari è una partita difficile com’è normale però nel calcio non si sa mai. I rossoblu sicuramente non avranno pressioni perché comunque non vincere contro l’Inter a Milano è la normalità, non è quel tipo di partita che si deve vincere".

Festa prova a infondere coraggio ai sardi: "Non si parte mai sconfitti ma bisogna fare una bella figura e cercare di portare il meglio che si può, questo sport è bello perché ci possono essere anche delle sorprese. Una vittoria del Cagliari a San Siro lo sarebbe ma abbiamo visto tante situazioni nelle quali alla vigilia sembrava che la partita fosse decisa e poi il risultato è stato diverso. L’Inter è la squadra più forte ma non sempre le più forti vincono. Se i rossoblù fanno la partita nella quale tutti danno il massimo, e se i nerazzurri non saranno in grande condizione, si potrà fare risultato!