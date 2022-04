Ferri si sofferma poi sul capitolo attaccanti, con focus su Tammy Abraham e Edin Dzeko: "Credo che Edin abbia già dimostrato di avere tanta personalità e non credo che sia troppo emozionato di vedere la sua ex squadra. La Roma ragiona diversamente ora e verrà con un piglio diverso. Il fatto che Mourinho non parli è una strategia, ogni cosa che dice potrebbe ripercuotersi nello spogliatoio. E poi non vuole andare contro il suo passato. Abraham può superare Dzeko? Difficile dirlo, dobbiamo vedere come maturerà. A me piace molto, assomiglia a Osimhen, aggredisce gli spazi e l'avversario, dà una grande mano anche in fase di non possesso. Ha già dimostrato di avere personalità, non è facile imporsi a Roma. Il futuro è suo e la Roma dovrà puntarci. Ma non basta per fare il salto di qualità in Italia e in Europa".