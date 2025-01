Claudio Pellegrino, presidente del Fc Casale, ha parlato di Giacomo De Pieri ai microfoni del Corriere del Veneto. Il baby gioiello nerazzurro, fresco dell'esordio in maglia nerazzurra in Champions League, ha firmato oggi il suo rinnovo con l'Inter fino al 2029.

"Lo premiai al nostro torneo quando fu votato migliore in campo dai tecnici delle trenta società partecipanti - ricorda - era velocissimo e vedevi il fiuto del gol, forse ereditato dal padre, ex giocatore qui da noi. Lo scorso Natale ci ha mandato un video per motivare i ragazzi a continuare gli studi, lui che frequenta il liceo scientifico-sportivo. La Liventina quando lo vide ne colse subito il talento".