L'Ucraina Under 21 batte 3-1 la Francia e raggiunge la Spagna nella semifinale degli Europei di categoria. La Nazionale allenata dal ct Rotan, dopo essere passata in svantaggio al minuto 19' a causa del gol di Cherki, chiude in vantaggio già il primo tempo grazie alla doppietta di Sudakov. Nel finale arriva poi il sigillo definitivo di Bondarenko. Da segnalare una grandissima parata di Trubin, portiere dello Shakhtar e obiettivo di mercato dell'Inter, sul risultato di 2-1 che ha permesso all'Ucraina di mantenere il vantaggio e centrare uno storico successo.