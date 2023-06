Pareggio all'esordio per la Germania Under 21 all'Europeo di categoria contro l'Israele.

Protagonista del match il capitano Bisseck, promesso sposo dell'Inter: il difensore classe 2000 non è stato sicuramente impeccabile nell'azione del gol della squadra avversaria, ma si è riscattato pochi minuti dopo siglando di testa la rete del definitivo 1-1 (CLICCA QUI PER I VIDEO). La Germania non è riuscita a sfruttare per tutta la ripresa la superiorità numerica causata dall'espulsione di Kartsev a fine primo tempo, sbagliando anche due calci di rigore nell'arco dei 90 minuti.