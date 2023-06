Esordio con gol per Yann Bisseck da capitano della Germania Under 21 nel match d'esordio dell'Europeo di categoria contro Israele. Il promesso sposo dell'Inter, dopo non essere stato sicuramente impeccabile nell'azione del vantaggio della squadra ospite, si è riscattato siglando il gol del momentaneo 1-1 con la specialità della casa: il colpo di testa.