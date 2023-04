Ampio spazio al terzo euroderby della storia su Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport in edicola domani con la rosea. Tra le pagine dedicate alla semifinale di Champions League che mise di fronte Milan e Inter vent'anni fa, alcune testimonianze dirette di due protagonisti di quella doppia sfida sentitissima. Si parte con Alessandro Nesta, difensore rossonero: "A qualificazione acquisita restai mezz’ora a rilassarmi in spogliatoio.

Come dopo un intervento dal dentista". Quindi parola a Luigi Di Biagio, che torna sull'1-1 beffardo che, in virtù della regola dei fuori segnati fuori casa, estromise i nerazzurri a un passo dalla finale: "Non ci dormii per giorni, è stata una delle delusioni più grosse della mia carriera".