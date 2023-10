Samuel Eto'o non vuole accettare supinamente le accuse rivoltegli in questi ultimi giorni e passa al contrattacco. Dopo la lettera fatta recapitare alla FIFA da alcuni dei suoi grandi accusatori, l'ex attaccante dell'Inter, oggi presidente della federcalcio del Camerun, ha dato mandato a uno studio legale, Vey & Associé, per replicare alle "voci diffamatorie". Insomma, l'intenzione del Re Leone è quella di mandare i suoi detrattori in tribunale.

"Strumentalizzando alcuni fatti e inventandone altri, questi individui cercano invano di diffamare il signor Eto'o nella speranza dichiarata di vederlo lasciare la carica per la quale è stato democraticamente eletto l'11 dicembre 2021. Il signor Eto'o non si lascerà macchiare impunemente da questi attacchi volti a sostituire la scelta chiara e libera delle urne", riporta la Gazzetta dello Sport.