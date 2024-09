"La Juventus, a partire dall'allenatore, è cambiata davvero tanto in fase di mercato. È una squadra che mi incuriosisce parecchio". Questo il pensiero di Marcelo Estigarribia, che in esclusiva a Tutto Juve ha parlato della lotta scudetto, corsa ad un titolo per il quale l'ex bianconero spera "sempre, anche se quest'anno ci sono molte squadre quotate per vincere il titolo" come ha ammesso.

"La Juve è la mia favorita insieme all'Inter, campione in carica e che non ha cambiato quasi nulla, e il Napoli del mio ex allenatore Conte e Lukaku. Se i bianconeri dovessero riuscire a vincere il titolo a fine anno, verrei a Torino per festeggiare con la società e i tifosi. Mi piacerebbe moltissimo" ha concluso speranzoso.