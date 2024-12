Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio: oggi tutta la famiglia Esposito ha regalato gioie ai tifosi di Empoli e Spezia mettendo insieme cinque gol in tre. A fare da portavoce della felicità dei tre fratelli è il maggiore, centrocampista della squadra bianconera: "A livello personale, quando arrivano gol e assist non puoi che essere felice. Dal campo ho sentito anche la notizia del gol di mio fratello: oggi è stata una bellissima giornata per la mia famiglia e per lo Spezia", le sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cittadella.