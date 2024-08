Buona la prima di Martin Satriano con il Lens, club nel quale è appena sbarcato dopo la parentesi al Brest. E proprio il suo ex Brest è stato battuto questo pomeriggio dalla nuova squadra dell'attaccante uruguaiano che nel match di oggi contro i suoi ex compagni è partito dalla panchina. Il classe 2001 è entrato al 75esimo al posto di Labeau Lascary, con la partita già indirizzata a favore della squadra guidata da Will Still che conduceva già per 2-0, risultato finale dell'incontro.