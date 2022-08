Esordio da cancellare per Cesare Casadei che scende in campo per la prima volta con la nuova maglia del Chelsea Under 21, nel match di EFL Football Trophy contro il Sutton United. Danno e beffa per l'ex nerazzurro che ha perso il match e lasciato anzitempo il campo per espulsione dovuta a doppia ammonizione. Serata grigia per il romagnolo e per i giovani Blues usciti sconfitti per 1-0.