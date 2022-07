Intervenuto dagli studi di Sky Sport per analizzare le mosse di mercato dei club di Premier League, Massimo Marianella ha toccato brevemente anche l'argomento del recente ritorno in Inghilterra di Christian Eriksen: "Non credo che sarà un titolare inamovibile, ma sarà un perno del Manchester United - dice il giornalista e telecronista -. Non giocherà come all’Inter nel 3-5-2, penso che possa giocare largo a sinistra come ai tempi del Tottenham".