Dopo l'impresa di San Siro contro l'Inter, l'Empoli cerca conferme nel match contro il Torino. Ad inquadrare l'appuntamento in conferenza stampa ci pensa Paolo Zanetti : "Gli esami non finiscono mai, non c’è tempo per festeggiare, siamo già proiettati al futuro - dice il tecnico dei toscani -. Mettiamo da parte ciò che è stato, il calcio va veloce e pensiamo al Toro perché è forte e difficile da affrontare. Spero che incontrino una squadra altrettanto dura da giocarci contro. Veniamo da una serie positiva, dobbiamo continuare a starci dentro. La squadra è matura, non abbiamo lasciato per strada niente come mentalità. Spero di essere consapevoli ancor di più".

In un altro passaggio della chiacchierata con la stampa, Zanetti aggiunge che "l'impresa più bella è stata lunedì giocare con coraggio e senza preoccupazione, adesso il difficile sta nel mantenere questo livello. Quel che conta è che Empoli si salvi, in un girone non siamo mai stati nemmeno un minuto in zona retrocessione. Dobbiamo rimanere umili nel concreto, abbiamo fatto un percorso di crescita su molti aspetti e al Meazza si è visto. Se lo manteniamo allora siamo una squadra a 360 gradi. Se si inizia a andare in un obiettivo che non è il nostro si rischia di fare dei danni. Siamo costruiti per salvarci all’ultima giornata, quel che viene in più è guadagnato. Il bilancio per ora è positivo, è giusto dirlo. È nato un gran gruppo, un feeling importante e quando succede si può provare a fare qualcosa di straordinario. La classifica è meglio non guardarla, se le cose vanno bene bisogna mettere un sassolino nella scarpa. Il Torino è la squadra perfetta per fare la figuraccia… dobbiamo fare meglio che con l’Inter”.