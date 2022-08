E' partita con due passi falsi, tra Coppa Italia e campionato, la stagione dell'Empoli di Paolo Zanetti, capace però di rimettersi in carreggiata grazie a un pari prezioso strappato alla Fiorentina nel derby toscano giocato, peraltro, in dieci contro undici per l'ultima mezzora abbondante. "Siamo sulla strada giusta", ha scritto su Instagram Martin Satriano, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito dagli azzurri, che nel match di domenica scorsa ha trovato spazio dal 67'.