Dopo il brutto ko di ieri sera contro la Roma, l'Empoli volta pagina e pensa già all'Inter e si prepara in vista del lunch-match di domenica allo Stadio Carlo Castellani: aperta la vendita dei tagliandi per assistere all'evento da questo pomeriggio. "Empoli Football Club informa che dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 18 settembre saranno in vendita i tagliandi per Empoli-Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 24 settembre alle ore 12.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli - si legge sul sito del club toscano.

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05), in vendita dalle ore 16:00 di oggi lunedì 18 settembre al prezzo di € 35,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC.