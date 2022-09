La conferenza stampa di fine mercato è occasione per Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, di parlare anche di Martin Satriano, attaccante arrivato in Toscana dall'Inter per rinforzare l'attacco di mister Zanetti: "Crediamo di aver costruito un impianto importante - ha spiegato -. Abbiamo preso diversi giovani di prospettiva, siamo contenti di loro e soprattutto convinti che qui faranno vedere il loro valore".