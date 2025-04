Se la gioca con Sebastiano Esposito nel ruolo di centravanti il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa, che prima dell'inizio del match contro il Napoli parla ai microfoni di DAZN spiegando le motivazioni della scelta: "Il fatto di aver perso Ola Solbakken mi ha fatto ragionare in maniera diversa, anche sul fatto che magari nella partita, che dura 90 minuti, avere comunque un centravanti da poter utilizzare in corsa era una soluzione molto importante. A prescindere dal fatto che comunque in panchina ci sono i due ragazzi Konate e Campaniello, la scelta è ricaduta solo per questo motivo su Sebastiano. Lui sa quanto è importante per questa partita. Non è importante solo esclusivamente chi parte dall'inizio, perché le partite si possono risolvere anche poi eventualmente in corso nel secondo tempo".

Quanto è importante Esposito per il vostro gioco?

"Esposito predilige venire a cucire il gioco, ad abbassarsi spesso per giocare e per toccare più palloni. Però, dal mio punto di vista, può fare tranquillamente la punta centrale. Ha fatto due gol di testa, e quindi vuol dire che nel suo repertorio ha anche il gol di testa. Ha la qualità per tirare da fuori, ma anche l'intelligenza di attaccare la profondità. Stasera lui è il centravanti e quindi deve comportarsi da tale. A volte venire a cucire il gioco dipende da come si comportano loro, ma a volte, quando rimane uno contro uno, deve attaccare la profondità. Non bisogna essere per forza dei velocisti per attaccare la profondità".