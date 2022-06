L'elezione del sindaco di Sesto San Giovanni si deciderà al ballottaggio dopo che, nella prima tornata, Roberto Di Stefano, candidato del centrodestra favorevole alla costruzione dello stadio nell'area ex Falck, ha preso il 49.2 dei voti contro il 38,2 di Michele Foggetta. "Sono molto emozionato da questo enorme risultato, è la prima volta nella storia di Sesto San Giovanni che il centrodestra non solo arriva in testa al ballottaggio ma lo fa con un distacco di oltre il 10% sulla sinistra nell'ex Stalingrado d'Italia. Sono ancora incredulo per aver ottenuto quasi il doppio dei voti del primo turno di 5 anni fa, un segnale chiaro di apprezzamento per il nostro lavoro", il commento su Instagram di Di Stefano.