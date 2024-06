La Nazionale cilena fa scudo per respingere le critiche piovute sulla testa di Alexis Sanchez per le sue prestazioni in Copa America. Dopo le parole del ct Ricardo Gareca, anche Rodrigo Echeverría ha preso le difese del compagno di squadra: "Sappiamo tutti cosa ha dato Alexis alla Roja, conosciamo la sua qualità e la sua carriera di successo - riporta La Tercera -. In campo ti dà tanto, ti libera spazi, da un momento all'altro può metterti davanti al portiere con un assist. Ci fidiamo molto di lui, ha grandi capacità, c'è una ragione per cui ha il record di presenze. Le decisioni tecniche, poi, spettano sempre all'allenatore, ma posso dirvi che è un piacere averlo come compagno di squadra".