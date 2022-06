Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale la casa Electronic Arts ha annunciato la fine, a partire dal 1° luglio, della partnership esclusiva con l’Inter, così come era accaduto qualche tempo fa con il Milan. In ogni caso EA Sports continuerà ad avere la licenza ufficiale del club nerazzurro che quindi sarà presente in FIFA23 con divisa, stemma e nomi originali. L’Inter dunque continuerà ad essere disponibile nel titolo di EA Sports ma con la fine dell’esclusiva potrà magari esserci anche in altri videogames dedicati al calcio.