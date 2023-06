A una decina di giorni dalla chiusura ufficiale della stagione 2023/23, si apre oggi la campagna abbonamenti 2023/24 dell'Inter. A partire dalle 14, quindi in questi minuti, è possibile confermare il proprio posto anche per la prossima stagione, fino al 28 giugno. Sarà poi possibile cambiare il posto nello stesso settore già rinnovato o, qualora non si volesse confermare quello della stagione appena conclusa, cambiare settore.

Novità della prossima stagione, l’abbonamento al terzo anello rosso, che si potrà sottoscrivere dalla fase di cambio settore, a partire da venerdì 30 giugno.

Inoltre, gli abbonamenti al secondo anello blu ritornano ad essere validi per 18 partite, ovvero è escluso il Derby. In occasione di Inter-Milan gli abbonati di secondo anello blu, settore riservato alla tifoseria avversaria, potranno scegliere di acquistare qualsiasi posto tra quelli disponibili, durante una prevendita loro dedicata.

Anche la scorsa campagna abbonamenti si è chiusa con il veloce sold-out dei posti disponibili per l’abbonamento stagionale; quindi, essendo confermato dal Club un tetto alla disponibilità di tessere, è importante rinnovare per essere certi di avere accesso a San Siro la prossima stagione.

Mai come quest’anno è stato decisivo essere abbonati per poter acquistare i biglietti dei super match, anche per i propri amici interisti: dalla finale di Coppa Italia alle fasi finali della UEFA Champions League, fino alla prevendita per la finale per gli abbonati di lunga data.

DATE E FASI DI VENDITA

FASE 1 – CONFERMA POSTO

Dalle ore 14.00 di martedì 20 giugno fino alla mezzanotte di mercoledì 28 giugno: conferma del posto per gli abbonati Serie A 22-23.

FASE 2 - CAMBIO POSTO, solo online su inter.it/abbonamenti

Dalle ore 10.00 fino alla mezzanotte di giovedì 29 giugno i tifosi che avranno già confermato il posto per la stagione 2023-24 potranno valutare se cambiarlo, scegliendo tra quelli rimasti liberi nello stesso settore acquistato. Ad esempio, chi ha comprato il primo anello verde potrà scegliere un altro posto solo all’interno di primo anello verde.

FASE 3 – CAMBIO SETTORE

Dalle ore 10.00 di venerdì 30 giugno fino alla mezzanotte di lunedì 3 luglio gli abbonati, che NON hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore dello stadio. Da questo momento si potrà scegliere anche il terzo anello rosso centrale.

Le prime 6 ore di vendita, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di venerdì 30 giugno, saranno dedicate ai soli abbonati Serie A 22-23 di secondo anello blu. Dalle ore 17.00 dello stesso giorno si aggiungeranno tutti gli abbonati anche degli altri settori.

FASE 4 – WAITING LIST

Dalle ore 14.00 di martedì 4 luglio scatteranno i due giorni riservati a coloro che si sono iscritti alla waiting list (“lista d’attesa”) al termine della campagna abbonamenti 22-23.

FASE 5 – EVENTUALE VENDITA LIBERA PER TUTTI I TITOLARI SIAMO NOI

Lunedì 10 luglio è il giorno più importante da segnare nel calendario per tutti gli aspiranti “nuovi abbonati”. Gli eventuali posti lasciati liberi dagli abbonati 22-23 saranno infatti messi a disposizione di tutti i titolari di tessera SiamoNoi.

TESSERA SIAMO NOI

Come sempre, per acquistare un abbonamento è necessario possedere la tessera SiamoNoi.

Sottoscrivila alla pagina inter.it/siamonoi a soli 12 Euro, spedizione in Italia inclusa, con validità 6 anni.

BENEFIT

Come sempre agli abbonati sono riservati anche benefit esclusivi, oltre alla nota finestra di vendita anticipata per i big match: 15% di sconto sugli acquisti presso l’Inter Store, la possibilità di cedere il proprio abbonamento ad altri titolari SiamoNoi e offerte esclusive dai Partner Inter.

CANALI DI VENDITA

Si potrà acquistare l’abbonamento online su inter.it/abbonamenti, metodo scelto da oltre il 90% dei tifosi.

Inoltre, saranno a disposizione per la vendita al pubblico anche i punti vendita Uffici Stadio San Siro, l’Inter Store Milano e i negozi della rete Vivaticket.

ATTENZIONE: durante la fase di conferma posto il punto vendita San Siro sarà chiuso nelle giornate di domenica 25, lunedì 26 e mercoledì 28.

È sempre possibile ottenere supporto per l’acquisto di abbonamenti anche rivolgendosi al Presidente del proprio Inter Club.