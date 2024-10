La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Cesare Gussoni, avvenuta ieri all'età di 90 anni. Gussoni, che nel 1953 intraprese la carriera arbitrale arrivando a dirigere nel 1966 la prima di 106 partite di Serie A, divenne poi arbitro internazionale e successivamente dirigente. Dopo essere stato designatore nel campionato di Serie C2 e vicecommissario della CAN A e B dal 1981 al 1985, per cinque anni fu nominato designatore degli arbitri di Serie A e osservatore UEFA. Nel novembre 2006, Gussoni fu inoltre eletto nuovo presidente dell'AIA: incarico ricoperto fino al 2009. Durante il suo mandato è stato anche eletto vicepresidente vicario della FIGC.



“Con la scomparsa di Gussoni perdiamo un vero gentiluomo e un grande dirigente del calcio italiano - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina -. La sua vita è stata contraddistinta da uno stile unico, in tutti i ruoli che ha ricoperto si è distinto per competenza, sacrificio e passione”.