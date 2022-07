Secondo Paolo Condò, Paulo Dybala arriva alla Roma "da giocatore più forte" e "da campione che deve far fare un salto di qualità netto" ai giallorossi. È il pensiero espresso dal giornalista in collegamento con Sky Sport prima di aggiungere che adesso "la Champions League diventa l’obiettivo minimo per la Roma" e che "ora sono quattro le squadre candidate a lottare per lo scudetto, in attesa di capire cosa farà il Napoli" sul mercato.