L'Inter aveva in pugno Julian Alvarez, ma poi ha deciso di non affondare il colpo lasciando campo libero al Manchester City. La rivelazione è dell'agente Sabatino Durante, intervistato da Radio Marte: "Vi svelo che poteva arrivare all’Inter: è successo proprio prima che approdasse al Manchester City, ma alla fine non se n’è fatto nulla. C’erano le condizioni per fare l’operazione, tuttavia la dirigenza ha preferito puntare sul ritorno di Romelu Lukaku.