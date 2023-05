Jamal Amofa, difensore 24enne della formazione olandese del Go Ahead Eagles, ha rivelato ai microfoni di Voetbal International di avere una sorta di debito di riconoscenza nei confronti di Denzel Dumfries, terzino dell'Inter. Tutto questo per avergli dato la possibilità di proseguire la carriera agonistica: "Il momento in cui avrei smesso definitivamente si stava avvicinando sempre di più. Ma poi è arrivato lui: un giorno mi ha contattato, mi ha chiesto cosa avessi intenzione di fare poi mi ha detto: 'Ti metterò in contatto con alcuni agenti che conosco. Ti presenterò a loro. Sei troppo bravo per fermarti'".

Grazie all'intervento di Dumfries, Amofa è riuscito ad ottenere un provino con l'ADO Den Haag: "Per me era farcela o morire. Ho dato tutto e alla fine mi è stato permesso di restare. Grazie a Denzel. Ha salvato la mia carriera. Mia madre chiede spesso di lui. Non dimentichiamo cose del genere".