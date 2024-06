Presente a Londra in occasione della finale di Champions, in programma per questa sera a Wembley, il presidente della Federcalcio albanese nonché vicepresidente della UEFA, Armand Duka, intervistato da Sky Sport: "Nulla è mai scontato in questa competizione e in una finale" ha premesso prima di tornare sulla finale di Istanbul dello scorso anno vinta dal City contro l'Inter.

"Anche lo scorso anno tutti pensavano fosse facile per il Manchester City, ma l’Inter andò più vicina alla vittoria. Per questo penso che anche stasera non sarà così facile per il Real Madrid contro il Borussia Dortmund" ha detto.