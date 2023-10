Nella giornata di oggi, nella sede di via Rosellini a Milano, è andata in scena l'assemblea della Lega Serie A a cui hanno partecipato tutte le società, approvando anche il bilancio d’esercizio consuntivo al 30 giugno 2023. Questo quanto riferito dalla Lega Serie A in una nota ufficiale.

"Nel corso della riunione - si legge nel comunicato - i Club hanno proseguito gli approfondimenti sulla strategia e lo stato delle trattative in corso sulle Licenze Dati (su territori nazionale e internazionale) e sulle Licenze Betting streaming (territori internazionali). Per quanto riguarda la vendita dei diritti audiovisivi a livello internazionale la Lega Serie A è stata protagonista, nei giorni scorsi, a Sportel Monaco 2023, uno degli eventi più importanti a livello mondiale nel campo dello sport business. Il team internazionale della Lega Serie A ha partecipato a diversi panel, promuovendo il brand “Serie A” e incontrando, nel proprio stand, gli operatori audiovisivi provenienti dai 5 continenti. Nei prossimi giorni proseguiranno le valutazioni delle offerte ricevute da diversi territori per i quali l’Assemblea dello scorso 11 settembre ha già deliberato il mandato a sottoscrivere gli accordi".

La nota si conclude poi riferendo che "questa mattina si sono inoltre svolte le trattative private con i due operatori interessati ai diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. I broadcaster depositeranno le proprie offerte lunedì prossimo e i Club si riuniranno in Assemblea nel pomeriggio, in video conferenza, per le relative valutazioni delle proposte ricevute".