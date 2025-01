Attraverso un messaggio pubblicato sul profilo X in lingua inglese, l'Inter ha espresso tutta la sua vicinanza alla popolazione della California meridionale, che da giorni sta lottando contro dei catastrofici incendi che hanno devastato intere aree dello Stato della costa Ovest statunitense. "FC Internazionale Milano esprime le sue condoglianze alle vittime degli incendi che hanno colpito la zona della California meridionale. In questo momento difficile, i pensieri di tutti nel Club sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questa tragica situazione".

FC Internazionale Milano extends its condolences to the victims of the fires affecting the Southern California area. At this difficult time, the thoughts of everyone at the Club are with those affected by this tragic situation.#FCIM