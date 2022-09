A poche ore di distanza da Matthijs De Ligt, un altro ex bianconero riserva parole non proprio al miele alla sua ex squadra, la Juventus. Si tratta di Denis Zakaria, trasferitosi in estate al Chelsea in prestito. Il centrocampista ha criticato molto il gioco della Vecchia Signora, definendolo poco adatto alle sue carattetistiche: "Il mio trasferimento a Londra è accaduto molto velocemente - le sue parole a Blick -. Non sapevo che sarei andato al Chelsea fino a sei ore prima della fine del mercato. Ho fatto le valigie e ho aspettato che i contratti venissero firmati. Poi ho fatto le visite a Torino e sono partito. Penso che sarò più felice in Inghilterra che alla Juve. Cosa non andava? Difficile a dirsi. Forse lo stile di gioco che non era il mio. La squadra giocava molto bassa e io non avevo molto spazio. Sono un giocatore che ha bisogno di spazio per correre in avanti. Il gioco in Premier potrebbe essere più adatto a me. Tuchel era stato uno dei motivi che mi avevano spinto a scegliere il Chelsea, ma il calcio va così. Ora con Potter potrei avere più spazio, lavorerò per conquistare il mio posto. Allegri? Non ho mai avuto problemi con lui, è una brava persona, posso dirlo con certezza. Forse la squadra non giocava molto bene, e questo è un peccato. La rosa può fare molto meglio di così".