Intervenuto ai canali ufficiali del club parigino, l'ex portiere del Milan Gigio Donnarumma, oggi estremo difensore del PSG, ha parlato anche del rapporto instaurato con i difensori che aiutano l'italiano a proteggere i pali. "Andiamo molto d'accordo, lavoriamo molto bene insieme e parliamo molto. Sappiamo anche cosa possiamo fare meglio. Parliamo molto. E poi insieme, stiamo meglio. E poi sono grandi giocatori, ma sono anche grandi persone. È un vero spettacolo per me, quindi è molto piacevole lavorare con loro. Ho molto da imparare da loro". Parole che esprimono feeling e fiducia di un determinato tipo che potrebbero fungere da assist per la dirigenza transalpina, al lavoro di un nuovo difensore centrale, con Milan Skriniar uomo numero uno nel mirino.