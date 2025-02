Ospite negli studi di Radio TV Serie A, Roberto Donadoni, ex ct azzurro, si è espresso sulla Champions League e sul suo nuovo forrmat. Sottolineando come, al di là del cambio di formula, la competizione sia arrivata a suo dire al momento principale: "La vera bellezza del torneo è da questo momento in avanti, con le gare ad eliminazione diretta e il pathos del dentro o fuori; ci sarà un'atmosfera diversa".