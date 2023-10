"Milan-Juve durerà tutto l’anno, è una competizione nella competizione tra due squadre che possono vincere lo scudetto. Il Milan mi piace, ha lo spirito giusto" ha detto Roberto Donadoni alla Gazzetta dello Sport che lo ha raggiunto per una chiacchierata in vista del big match di questa sera tra Milan e Juventus. "Dopo il derby - la squadra di Pioli - ha avuto una grande reazione ed è in testa con merito. Il vero peso di una grande squadra, però, si misura nei momenti di difficoltà: con la Juve non mancheranno, e dopo quel derby non si può sbagliare".

Per Marotta la Juve è favorita perché non fa le coppe. È così?

"Per me lo stimolo della Champions ti migliora. E allena la testa dei giocatori".