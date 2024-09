La possibilità di reintrodurre il Decreto Crescita anche per lo sport, con particolare attenzione al calcio, ha riacceso la discussione su altri emendamenti che il governo può introdurre per dare un auto concreto al settore. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo la proposta di Forza Italia di un Decreto Crescita, decaduto per lo sport a fine 2023, ci sono altri tre emendamenti nel Decreto Omnibus che riguardano il calcio.

Uno di questi è legato alla proroga degli organi consultivi dei tifosi all’interno delle squadre, mentre gli altri due si concentrano su pirateria e scommesse: in particolare, per quest'ultimo tema si vuole proporre la cancellazione del divieto di sponsorizzazione diretta dei marchi di betting introdotta sei anni fa. Notizia che potrebbe avere conseguenze importanti anche per l'Inter, visto l'accordo con la piattaforma Betsson.