Diritti umani e attenzione al delicatissimo tema anti-razzismo. La Lega Serie A mette a punto quella che oggi viene svelata con il nome di "Calcio Social Responsibility – 20 realtà un’unica squadra in campo per la Sostenibilità".

Una strategia che a partire dallo scorso settembre, insieme alla UEFA, fa dela Serie A la prima Lega calcistica a redigere una Strategia di Sostenibilità nell’ambito del progetto pilota, "dopo anni di crescente impegno in tutte le attività di responsabilità sociale" come spiega Calcio e Finanza. Il documento si divide "in 20 capitoli che simboleggiano l’unità dei 20 Club di Serie A, con l’obiettivo di supportare i progetti previsti, articolati in 11 policy, di cui 7 sui diritti umani e 4 sulla tutela ambientale (sul modello della Strategia UEFA “Strength Through Unity”): si va dai diritti umani (antirazzismo e politiche per i giovani) fino all’ambiente, con la sostenibilità anche degli stadi".