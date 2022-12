Nella stagione 2021-22, LaLiga ha distribuito complessivamente 1.585 milioni di euro alle società per i diritti tv, 1427 mln se si considera il massimo campionato spagnolo. Il dato, evidenzia Calcio Finanza, è nettamente superiore a quello fatto registrare dai club di Serie A per la stessa annata calcistica (939 milioni di euro), precisamente il 50% delle risorse in più rispetto alle società del nostro Paese.