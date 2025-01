Adidas ha presentato la nuova versione della serie Predator, Predator 25, che combina richiami cromatici e design d'archivio con aggiornamenti tecnologici per una nuova generazione. II Predator 25 esalta il rosso vibrante spesso associato alla linguetta classica, applicandolo all'intera tomaia per un'interpretazione più audace della scarpa. II design include un richiamo al Predator Accelerator del 1998, con Iinee nere ondulate che attraversano le tre strisce del marchio, ora presenti su entrambi i lati della scarpa. II tutto è completato dal nuovo logo 'Predator' sul tallone e sulla linguetta.

Tra i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria c'è anche Federico Dimarco. Ai suoi piedi le Predator 25 diventano simbolo di precisione, tenacia e impegno, qualità che l'esterno dell'Inter dimostra in ogni partita. In questa nuova adv, Dimarco mostra un lato mai visto prima e svela la sua nuova ossessione: battere il record di goal realizzati alla 'strikezone' di un Luna Park. Riuscirà a superare il punteggio attuale e a conquistare l'ambito premio finale?

Sam Handy, General Manager Football di Adidas, ha dichiarato: “La serie Predator è sempre stata incentrata sul superare i limiti del design delle scarpe da calcio, partendo da un prodotto che ha rivoluzionato ii gioco. Quest'anno abbiamo rivisitato l'archivio per riconnettere la linguetta a una nuova generazione di giocatori. Con Predator 25, ci siamo concentrati sull'aggiungere carattere attraverso un racconto visivo adattato che richiama e rielabora aspetti amati delle icone precedenti. A livello tecnico, abbiamo migliorato le tecnologie esistenti per creare qualcosa di davvero speciale per ii 2025”.