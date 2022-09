Interpellato dal canali ufficiale della FIGC dopo il successo contro l'Inghilterra, Federico Dimarco non nasconde la propria soddisfazione per risultato e prestazione: "Se ho tenuto il conto dei cross fatti? Sinceramente no (ride, ndr), ma ho tenuto il conto del risultato finale, che è quello che contava. Penso sia stata una vittoria che ci dà morale, vincere aiuta a vincere. Siamo tanti ragazzi giovani, dobbiamo migliorare e giocare tante partite a questo livello. Credo che in futuro ci toglieremo delle grandi soddisfazioni".