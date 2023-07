Dici terzino sinistro dell'Inter e in Giappone la memoria non può non andare a Yuto Nagatomo, per tanti anni portacolori della squadra nerazzurra. E proprio di Nagatomo parla Federico Dimarco ai ragazzi presenti nel Konami HQ nell'evento organizzato a margine della tournée nipponica. Il difensore viene infatti interpellato sulla J-League, il massimo campionato nazionale: "Onestamente, non ho mai giocato contro nessuna squadra giapponese, ma mi sono allenato con Yuto Nagatomo, che mi ha detto che è un campionato molto forte in Asia".

Nel videogioco eFootball è possibile spostare i giocatori da una squadra all'altra. Chi vorrebbe mettere Dimarco nella sua Inter? "Vorrei un attaccante, Kylian Mbappé". Dimarco, insieme a Frattesi, è stato sconfitto da Bastoni nella sfida Inter contro Inter giocata dal vivo: "Sei stato fortunato perché noi non avevamo un portiere", ha detto a fine gara al compagno con ironia...