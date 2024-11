Dopo il deludente 4-4 casalingo con la Juventus di domenica scorsa e la vittoria infrasettimanale contro l'Empoli, l'Inter torna a San Siro dove ospiterà questa sera il Venezia di Eusebio Di Francesco. Un match che precede la delicata europartita contro l'Arsenal di mercoledì, sempre al Meazza, e lo scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte. "Ci aspettiamo una partita difficile come lo sono state tutte fino ad ora dice Federico Dimarco a Inter TV nel pregara del match di stasera contro i lagunari -, dobbiamo cercare di scendere in campo concentrati e portare a casa i tre punti. Il mister ci dà sempre un grosso aiuto, dobbiamo seguire i suoi insegnamenti. Stiamo cercando di migliorare nel possesso senza palla, speriamo di progredire ancora come rendimento e risultati”.

Pohjanpalo?

“Quest’anno sta facendo bene in Serie A dopo averlo fatto in B l’anno scorso. Sta facendo una grande stagione e dovremo cercare di contenerlo”.

