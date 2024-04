"Io ho un debole per tutti, penso che questa sia la vittoria del gruppo. È riduttivo nominarne uno, bisogna fare i complimenti a chi lavora con noi dal giorno alla notte". Parole e musica di Federico Dimarco, raggiunto da DAZN dopo lo scudetto conquistato nel derby col Milan.

Ora vai in Piazza Duomo?

"Ora vado a festeggiare con la squadra, poi di sicuro mi presento in Piazza Duomo. Avvisate i tifosi di aspettarmi".

Cosa proverebbe il bambino Dimarco?

"Io qualche scudetto l'ho fatto lì, per questo stasera ci andrò".

Chi vuoi ringraziare oltre ai compagni?

"Mia moglie che mi sta sempre vicina, i miei figli, tutta la mia famiglia e le persone che lavorano con me. Tutti mi aiutano da sempre per migliorare e raggiungere questi obiettivi. Abbiamo scritto la storia e siamo felicissimi".

Cos'hai provato nell'abbraccio a Thuram in Inter-Juve? Hai capito lì di essere campione?

"Faccio fatica a realizzarlo, siamo campioni d'Italia. Ci son poche parole da dire, son bastati i fatti".

Cosa canterai dal pullman?

"Solo cori sull'Inter".

Cosa c'è più grande per un interista che vincere uno scudetto nel derby?

"Penso che non ci sia cosa più bella, ma a parti inverse sarebbe stato uguale per loro. Per noi interisti è una giornata che ci porteremo nel cuore fino alla fine, abbiamo vinto un derby fuori casa e siamo campioni d'Italia".