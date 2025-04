Diego Nogales, vice di Raul nelle giovanili del Real Madrid, racconta per la Gazzetta dello Sport l'evoluzione di Nico Paz, il talento argentino del Como cresciuto nella Casa Blanca, che ne detiene ancora il cartellino, e fortemente appetito dall'Inter: "Avete presente il racconto che ha fatto Carlo Ancelotti del primo allenamento di Kakà al Milan? Che sembrava uno studente Erasmus e tutte quelle cose lì. Con Nico la storia è veramente molto simile, anzi forse peggio perché sembrava proprio un bambino a vederlo. Ma una volta entrato in campo, apriti cielo. Era clamoroso, non servì molto per capirlo. Al secondo pallone toccato in partitella fece un tunnel di suola all’avversario, cambiando poi gioco dall’altra parte. Dettava già i tempi. Mi fa ridere pensare che la maglietta gli arrivava quasi alle ginocchia".

Tra un aneddoto e l'altro, Nogales esprime poi il suo desiderio per il futuro del ragazzo: "Il giorno del suo primo gol in Champions contro il Napoli sono stato davvero orgoglioso, quasi commosso. Si merita tutto, pure la maglia del Real che ha sempre sognato. Anche se lo vedrei bene pure all'Inter. Come in qualsiasi altro grande club d’Europa, d’altronde. È pronto a fare il grande salto. Penso che possa vincere il Pallone d’oro, è speciale. Non esagero. Ha 20 anni e ha il talento per prendersi la vetta del mondo, sia a livello individuale che di club”.