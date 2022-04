Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, è stato ospite ieri sera a Sportitalia. Argomento principale della sua presenza, ovviamente, lo stadio che Inter e Milan potrebbero costruire non più a Milano ma nella città che governa. "Se Sala perderà lo stadio non dipende da me, è perché non riesce a trattenerli e perché loro hanno necessità di fare l'investimento - dice Di Stefano -. Che sia Sesto o no, se le società hanno bisogno di patrimonializzare e su Milano non c'è l'opportunità ci sta che si guardino in giro. Se ci siamo visti con i club? Formalmente ancora no. Ad oggi a Sesto non è stato depositato alcun progetto. Ho visto quello per Milano su 140mila mq di superficie, immagino sia qualcosa di simile. Noi abbiamo 1 mlilione e 200mila mq liberi, quindi...".