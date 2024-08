Con la firma sul contratto che lo legherà al Perugia, Luca Di Maggio inizia la sua avventura nel calcio professionistico. Ma prima di gettarsi anima e corpo nella nuova esperienza in biancorosso, il centrocampista ha voluto salutare tutto l'ambiente Inter, lì dove è cresciuto calcisticamente e non solo, con un post sul suo profilo Instagram: "Sono entrato a Interello che avevo solo 6 anni, un bambino con tanti sogni da realizzare e con tanta gioia di vestire la maglia neroazzurra. Sono stati finora 14 anni magnifici, fantastici, pieni di emozioni impagabili. E un grazie sarebbe quindi troppo poco per tutto quello che questa società e le persone che ho incontrato durante il mio percorso mi hanno dato: mi hanno aiutato a crescere come calciatore ma soprattutto come uomo e per questo non potró che esserne eternamente grato".