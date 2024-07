"Sono incuriosito da cosa riuscirà a fare questo allenatore sulla panchina bianconera dopo l'ottimo lavora con il Bologna che ha portato in Champions League". A dirlo è Angelo Di Livio, intervistato da Radio Bianconera, parlando di Thiago Motta alla Juventus. "Sappiamo che la Juve è una cosa diversa riguardo per esempio alla pressione della piazza. Da giocatore però l'italo-brasiliano ha dimostrato molta personalità e credo possa farlo anche dalla panchina.

Thiago ha un gioco bene definito, tecnico, propositivo. Complicato per chiunque conquistare lo scudetto, lo hanno fatto in pochi, ma sono fiducioso anche perché Giuntoli sta facendo un un ottimo lavoro, prendendo giocatori con grandi motivazioni. Spero la Juve dia fastidio come del resto è accaduto fino al termine del girone d'andata nella passata stagione. I bianconeri devono essere di nuovo protagonisti, senza escludere la possibilità che Motta possa fare centro anche lui al primo anno", ha concluso.