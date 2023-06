Dagli studi di Rai Sport, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha speso parole importanti per Raoul Bellanova, premiato come MVP oggi dopo il match vinto dall'Italia U21 contro la Svizzera all'Europeo di categoria: "È cresciuto tanto, quando giochi in una squadra come l’Inter acquisisci esperienza e mentalità. Vincere trofei e giocare una finale di Champions League può soltanto aiutare la crescita di un calciatore. Oggi fatto molto bene, poteva fare segnare nella ripresa, ma ha calciato alto. La sua prestazione resta comunque molto positiva".