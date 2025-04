Commentando le dichiarazioni di Beppe Marotta a proposito delle intenzioni dell'Inter per il prossimo calciomercato, Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, suggerisce un nome che potrebbe fare a suo dire al caso dei nerazzurri: "Marotta ha dato degli identikit del tipo di giocatore che vogliono: giocatore giovane ma anche esperto, italiano. E direi che c'è un'occasione non economica ma che può risultare fattibile coi giri che sanno fare. Poi è anche interista: parlo di Sandro Tonali, uno che a centrocampo può fare tutto. Per l'Inter sarebbe un investimento per anni a venire: 24enne, già internazionale e che vuole tornare con grande voglia.



Zvonimir Boban si dice però scettico: "Lo dovrebbero pagare tanto. La retorica di Marotta è molto chiara: ormai l'Inter sta diventando un'azienda, come il Milan. E poi per me sarebbe troppo doloroso…".