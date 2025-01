È di ieri la notizia della decisione da parte di Didier Deschamps di abbandonare la guida della Nazionale francese dopo i Mondiali del 2026. L'annuncio verrà dato dallo stesso tecnico nel corso di un'intervista rilasciata a TF1 che verrà trasmessa nelle prossime ore ma della quale è stata già fornita un'anticipazione: "Ho fatto il mio tempo. Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma il mio percorso si fermerà lì, prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è molto chiaro. Ho servito la Nazionale sempre con lo stesso desiderio e passione per mantenerla ai massimi livelli. Quando una cosa è bella non vuoi che si fermi mai, ma nella vita bisogna saper dire stop. C’è vita dopo. Non so cosa sarà, ma sarà anche molto bello”.