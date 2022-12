Vedere l'Argentina sul tetto del Mondo è per Germán Denis, ex attaccante dell'Atalanta e del Napoli tra le altre, "una delle gioie più grandi della mia vita dal punto di vista calcistico. Non avevo mai provato nulla di simile. Quando l’Argentina ha vinto nel 1986 con Maradona io avevo solo quattro anni. Non ricordo niente. Questo Mondiale è qualcosa di ineguagliabile" come racconta a Il Posticipo.